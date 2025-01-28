Новости часа: Собянин рассказал об открытии 12 пространств для НКО в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице работают 12 пространств с бесплатными сервисами для некоммерческих организаций. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 5,5 тысячи жителей Юго-Восточного округа Москвы получили новые квартиры в рамках программы реновации в прошлом году. Об этом рассказали в департаменте городского имущества.

По данным Гидрометцентра России, в первые дни февраля температура в Москве опустится до 0 градусов.

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