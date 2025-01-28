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Новости

28 января, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал об открытии 12 пространств для НКО в Москве

Новости часа: Собянин рассказал об открытии 12 пространств для НКО в Москве

Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Новости часа: в Москве открылся 12-й коворкинг-центр для НКО

Цифра дня: 1,5 триллиона рублей

Собянин: в Москве открылся 12-й коворкинг-центр для НКО

Новости часа: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Сергей Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Сергей Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Собянин: свыше 100 ресторанов станут участниками фестиваля "Китайский Новый год" в Москве

Сергей Собянин: туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице работают 12 пространств с бесплатными сервисами для некоммерческих организаций. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 5,5 тысячи жителей Юго-Восточного округа Москвы получили новые квартиры в рамках программы реновации в прошлом году. Об этом рассказали в департаменте городского имущества.

По данным Гидрометцентра России, в первые дни февраля температура в Москве опустится до 0 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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