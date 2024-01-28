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Новости

28 января, 19:30

Город

Новости часа: по вечерам в Москве зажигается более 1 млн светильников

Новости часа: по вечерам в Москве зажигается более 1 млн светильников

Собянин рассказал, как в Москве управляют художественной подсветкой

Продажа зеленых облигаций позволила закупить для Москвы 51 электробус – Собянин

Новости часа: около 270 премьер в столичных театрах состоялось в 2023 году

Собянин: около 270 премьер было в столичных театрах в 2023 году

Собянин рассказал о ходе программы реновации на юго-западе столицы

Новости часа: более 70 км воздушных проводов спрятали под землю в 2023 году – Собянин

Больше 70 км кабелей убрали под землю в 2023 году – Собянин

Новости часа: капремонт трех корпусов Боткинской больницы завершат в 2024 году – Собянин

Новости часа: капремонт трех корпусов Боткинской больницы завершат в 2024 году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более миллиона светильников зажигают по вечерам в Москве, рассказал Сергей Собянин.

Вторую гостиницу в Москве перевели на льготную ставку по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщается на сайте мэра.

Также на портале появилась публикация о том, что в столице смонтировали более 450 газоочистных установок на сооружениях водоотведения.

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