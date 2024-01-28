28 января, 19:30Город
Новости часа: по вечерам в Москве зажигается более 1 млн светильников
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более миллиона светильников зажигают по вечерам в Москве, рассказал Сергей Собянин.
Вторую гостиницу в Москве перевели на льготную ставку по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщается на сайте мэра.
Также на портале появилась публикация о том, что в столице смонтировали более 450 газоочистных установок на сооружениях водоотведения.