Продажа зеленых облигаций позволила закупить для Москвы 51 электробус – Собянин

Москва закупила 51 электробус на деньги, вырученные от продажи городом зеленых облигаций. Такие ценные бумаги впервые были выпущены в прошлом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, спрос на них оказался высоким. Весь выпуск на 2 миллиарда рублей был полностью раскуплен за пять недель, уточнил он. При этом 70% покупателей – это жители Москвы и Московской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.