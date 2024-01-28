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Новости

28 января, 18:15

Новости

Продажа зеленых облигаций позволила закупить для Москвы 51 электробус – Собянин

Продажа зеленых облигаций позволила закупить для Москвы 51 электробус – Собянин

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Москва закупила 51 электробус на деньги, вырученные от продажи городом зеленых облигаций. Такие ценные бумаги впервые были выпущены в прошлом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, спрос на них оказался высоким. Весь выпуск на 2 миллиарда рублей был полностью раскуплен за пять недель, уточнил он. При этом 70% покупателей – это жители Москвы и Московской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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