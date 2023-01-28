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Более 200 катков с искусственным льдом работают в Москве

Более 200 катков с искусственным льдом работают в Москве

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215 катков с искусственным льдом работают этой зимой в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Бесплатные общедоступные площадки вернули моду на массовые катания. Благодаря этому удалось возродить и традиционные городские катки.

Главный каток страны работает на ВДНХ. Площадь искусственного ледового покрытия составляет более 20 тысяч квадратных метров. Заморозку обеспечивают 11 холодильных установок, размещенных по периметру. А украшают ледовую поверхность около 16,5 тысячи лампочек.

Искусственные катки также организованы в Парке Горького, саду "Эрмитаж", "Сокольниках", Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках и других зонах отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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