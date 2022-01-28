Сергей Собянин поблагодарил сотрудников МОЭК и Мосэнерго за обеспечение города теплом

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников МОЭК и Мосэнерго за их труд. Пост появился на его странице "ВКонтакте".

Первый теплопровод появился в Москве больше 90 лет назад, он был длиной 14 километров. Теперь в столице самая протяженная и мощная в мире система теплоснабжения, отметил мэр.

Также Собянин подчеркнул, что столицу обеспечивают теплом 13 ТЭЦ, которые переведены на природный газ. Кроме того, строятся современные парогазовые энергоблоки, а на теплопунктах вводят современную онлайн-диспетчеризацию и умную технологию определения возможных утечек. И за всем этим стоит труд тысяч сотрудников городских предприятий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.