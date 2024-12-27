27 декабря, 18:30Новости
Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва стала № 1 среди мегаполисов по противопожарной защищенности. Об этом заявил Сергей Собянин.
Ледовый каток на 140 человек открылся в "Технополисе "Москва", рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
С начала года приложением "Московский транспорт" воспользовались более 200 миллионов раз, сообщили в ЦОДД.