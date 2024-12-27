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Новости

Новости

27 декабря, 18:30

Новости

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Собянин сообщил об открытии дороги-связки между МСД и Варшавским шоссе

Новости часа: открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе

Мэр Москвы: открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе

Новости часа: Собянин присвоил имя академика Королева строящемуся мосту на западе Москвы

Новости часа: Собянин одобрил создание завода и логистического комплекса в Москве

Собянин одобрил создание завода и логистического комплекса на территории Москвы

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Сергей Собянин рассказал о развитии бизнеса в домах по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва стала № 1 среди мегаполисов по противопожарной защищенности. Об этом заявил Сергей Собянин.

Ледовый каток на 140 человек открылся в "Технополисе "Москва", рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С начала года приложением "Московский транспорт" воспользовались более 200 миллионов раз, сообщили в ЦОДД.

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