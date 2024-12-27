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Новости

27 декабря, 13:00

Новости

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Сергей Собянин рассказал о развитии бизнеса в домах по программе реновации

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Собянин: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Собянин: более 500 московских предприятий выпускают продукцию для армии и флота

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва возглавила рейтинг мегаполисов по противопожарной защищенности. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 700 крыш жилых домов в Москве капитально отремонтировали, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Два дома по программе реновации построили на улице Лавочкина, сообщили в департаменте градостроительной политики.

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