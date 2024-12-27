Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва возглавила рейтинг мегаполисов по противопожарной защищенности. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 700 крыш жилых домов в Москве капитально отремонтировали, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Два дома по программе реновации построили на улице Лавочкина, сообщили в департаменте градостроительной политики.