Собянин: более 500 московских предприятий выпускают продукцию для армии и флота

Свыше 500 предприятий столицы выпускают критически важную продукцию для армии и флота, начиная с одежды и лекарств и заканчивая беспилотниками и средствами ПВО. О том, как Москва поддерживает бойцов СВО и жителей новых территорий, написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

В 2022 году в кратчайшие сроки силами городских служб было построено 184 километра линии фортификационных сооружений: противотанковые рвы, траншеи, окопы, блиндажи.

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