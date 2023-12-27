Новости часа: Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Об этом пишет сайт мэра Москвы.

По информации столичного Дептранса, в связи с богослужением в храме Христа Спасителя, два автобусных маршрута изменят 6 января.

"Аэрофлот" запустил регулярный рейс из Москвы на китайский курортный остров Хайнань, заявила пресс-служба авиакомпании.