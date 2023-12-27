Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

27 декабря, 23:45

Город

Новости часа: Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: график работы ветклиник и учреждений соцзащиты изменится в праздники

Новости часа: взрослые поликлиники столицы будут работать по праздничному расписанию

Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

"Мой район. Навигатор": сервису по генеалогии "Моя семья" исполнилось три года

"Мой район. Навигатор": парковка на всех улицах столицы будет бесплатной с 1 по 8 января

"Мой район. Навигатор": кадровый центр "Профессии будущего" открылся в Москве

Новости часа: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Собянин: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Новости часа: усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Об этом пишет сайт мэра Москвы.

По информации столичного Дептранса, в связи с богослужением в храме Христа Спасителя, два автобусных маршрута изменят 6 января.

"Аэрофлот" запустил регулярный рейс из Москвы на китайский курортный остров Хайнань, заявила пресс-служба авиакомпании.

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