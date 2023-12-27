Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

27 декабря, 23:00

Транспорт

Новости часа: график работы ветклиник и учреждений соцзащиты изменится в праздники

Новости часа: график работы ветклиник и учреждений соцзащиты изменится в праздники

Новости часа: взрослые поликлиники столицы будут работать по праздничному расписанию

Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

"Мой район. Навигатор": сервису по генеалогии "Моя семья" исполнилось три года

"Мой район. Навигатор": парковка на всех улицах столицы будет бесплатной с 1 по 8 января

"Мой район. Навигатор": кадровый центр "Профессии будущего" открылся в Москве

Новости часа: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Собянин: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Новости часа: усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют – Собянин

Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. График работы поликлиник, ветклиник и учреждений соцзащиты изменится в праздничные дни. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По данным столичного Дептранса около 1,7 миллиона водителей бесплатно воспользовались перехватывающими парковками в Москве с начала года.

Как сообщает Росгидрометцентр, "желтый" уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера пятницы 27 декабря.

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