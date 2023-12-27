Новости часа: график работы ветклиник и учреждений соцзащиты изменится в праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. График работы поликлиник, ветклиник и учреждений соцзащиты изменится в праздничные дни. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По данным столичного Дептранса около 1,7 миллиона водителей бесплатно воспользовались перехватывающими парковками в Москве с начала года.

Как сообщает Росгидрометцентр, "желтый" уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера пятницы 27 декабря.