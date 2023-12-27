Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

27 декабря, 22:00

Общество

Новости часа: взрослые поликлиники столицы будут работать по праздничному расписанию

Новости часа: взрослые поликлиники столицы будут работать по праздничному расписанию

Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

"Мой район. Навигатор": сервису по генеалогии "Моя семья" исполнилось три года

"Мой район. Навигатор": парковка на всех улицах столицы будет бесплатной с 1 по 8 января

"Мой район. Навигатор": кадровый центр "Профессии будущего" открылся в Москве

Новости часа: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Собянин: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Новости часа: усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют – Собянин

Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний"

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По словам Сергея Собянина, в праздники взрослые поликлиники столицы будут работать с 09:00 до 16:00, а детские до 15:00.

На горячую линию столичного Роспотребнадзора поступило более 440 вопросов про выбор новогодних подарков, подчеркивается в пресс-службе ведомства.

По данным Гидрометцентра России, столкновение циклонов и антициклонов не дает определить погоду в Москве на Новый год.

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