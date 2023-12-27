Новости часа: взрослые поликлиники столицы будут работать по праздничному расписанию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По словам Сергея Собянина, в праздники взрослые поликлиники столицы будут работать с 09:00 до 16:00, а детские до 15:00.

На горячую линию столичного Роспотребнадзора поступило более 440 вопросов про выбор новогодних подарков, подчеркивается в пресс-службе ведомства.

По данным Гидрометцентра России, столкновение циклонов и антициклонов не дает определить погоду в Москве на Новый год.