Новости часа: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. График работы соцучреждений в Москве изменится в новогодние праздники. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 1,7 миллиона водителей бесплатно воспользовались перехватывающими парковками в Москве с начала года. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до вечера 29 декабря, рассказали в Гидрометцентре России.