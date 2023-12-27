Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

27 декабря, 20:00

Новости

Новости часа: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Новости часа: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Собянин: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Новости часа: усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют – Собянин

Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний"

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

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Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на западе Москвы

Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. График работы соцучреждений в Москве изменится в новогодние праздники. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 1,7 миллиона водителей бесплатно воспользовались перехватывающими парковками в Москве с начала года. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до вечера 29 декабря, рассказали в Гидрометцентре России.

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