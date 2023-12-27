27 декабря, 20:00Новости
Новости часа: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. График работы соцучреждений в Москве изменится в новогодние праздники. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Около 1,7 миллиона водителей бесплатно воспользовались перехватывающими парковками в Москве с начала года. Об этом заявили в столичном Дептрансе.
Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до вечера 29 декабря, рассказали в Гидрометцентре России.