Собянин: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Социальные учреждения Москвы на новогодних каникулах перейдут на особый график работы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, взрослые поликлиники 30 декабря будут открыты с 09:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января – с 09:00 до 16:00. Детские поликлиники 30 декабря и 1–8 января будут работать с 09:00 до 15:00. При этом кабинеты ОРВИ все праздничные дни планируют принимать пациентов с 09:00 до 18:00, а Центр телемедицины работает в стандартном круглосуточном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.