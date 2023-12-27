Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

Новости

27 декабря, 18:15

Новости

Новости часа: усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют – Собянин

Новости часа: усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют – Собянин

Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний"

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о городских программах для молодежи по развитию стартапов

Новости часа: Собянин рассказал о городских программах для молодежи по развитию стартапов

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на западе Москвы

Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Собянин: городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют

Собянин: на западе Москвы построили 35 домов по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют по программе "1 рубль за метр в год". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 270 миллионов поездок совершили пассажиры БКЛ с момента запуска линии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более тысячи дворов благоустроили в Москве на средства от платных парковок в 2023 году. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

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