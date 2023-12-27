Новости часа: усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют по программе "1 рубль за метр в год". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 270 миллионов поездок совершили пассажиры БКЛ с момента запуска линии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более тысячи дворов благоустроили в Москве на средства от платных парковок в 2023 году. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.