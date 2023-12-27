Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве по льготной программе отреставрировали 22 объекта культурного наследия. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Производство продуктов питания в Москве выросло более чем на 37% за 10 месяцев 2023 года. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Беспилотный трамвай планируется запустить в Москве в ближайшие два года. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.