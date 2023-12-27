Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

27 декабря, 15:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о городских программах для молодежи по развитию стартапов

Новости часа: Собянин рассказал о городских программах для молодежи по развитию стартапов

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на западе Москвы

Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Собянин: городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют

Собянин: на западе Москвы построили 35 домов по программе реновации

Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Новости часа: число пользователей сервиса "Моя семья" превысило 10 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве по льготной программе отреставрировали 22 объекта культурного наследия. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Производство продуктов питания в Москве выросло более чем на 37% за 10 месяцев 2023 года. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Беспилотный трамвай планируется запустить в Москве в ближайшие два года. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

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