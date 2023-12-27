27 декабря, 13:45Город
Новости часа: Собянин рассказал о городских программах для молодежи по развитию стартапов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Новостройку на 166 квартир ввели в Красносельском районе по реновации. Об этом сообщил Мосгосстройнадзор.
Московская канатная дорога будет работать до 05:00 в новогоднюю ночь. Для посадки и выхода пассажиров с 22:00 будет открыта только станция "Воробьевы горы", сообщила пресс-служба канатки.