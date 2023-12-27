Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

27 декабря, 13:45

Город

Новости часа: Собянин рассказал о городских программах для молодежи по развитию стартапов

Новости часа: Собянин рассказал о городских программах для молодежи по развитию стартапов

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на западе Москвы

Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Собянин: городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют

Собянин: на западе Москвы построили 35 домов по программе реновации

Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Новости часа: число пользователей сервиса "Моя семья" превысило 10 млн человек

Новости часа: программа на 75 специальностей развернута в центре "Профессии будущего"

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях московских строителей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новостройку на 166 квартир ввели в Красносельском районе по реновации. Об этом сообщил Мосгосстройнадзор.

Московская канатная дорога будет работать до 05:00 в новогоднюю ночь. Для посадки и выхода пассажиров с 22:00 будет открыта только станция "Воробьевы горы", сообщила пресс-служба канатки.

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