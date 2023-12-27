Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Западном административном округе столицы в программу реновации включены 559 ветхих домов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 40 новых выделенных полос появилось в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил Дептранс.

В Москве появятся 12 производств в рамках масштабных инвестиционных проектов, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.