Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

27 декабря, 12:45

Город

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на западе Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на западе Москвы

Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Собянин: городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют

Собянин: на западе Москвы построили 35 домов по программе реновации

Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Новости часа: число пользователей сервиса "Моя семья" превысило 10 млн человек

Новости часа: программа на 75 специальностей развернута в центре "Профессии будущего"

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях московских строителей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Западном административном округе столицы в программу реновации включены 559 ветхих домов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 40 новых выделенных полос появилось в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил Дептранс.

В Москве появятся 12 производств в рамках масштабных инвестиционных проектов, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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