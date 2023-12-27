Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют, рассказал Сергей Собянин.

Капремонт причала "Сетунь" завершат во II квартале 2024 года. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Москвичи смогут приобрести новогодние товары на социальном маркетплейсе и этим поддержать сограждан с особенностями здоровья. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.