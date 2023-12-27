Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

27 декабря, 12:00

Общество

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Собянин: городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют

Собянин: на западе Москвы построили 35 домов по программе реновации

Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Новости часа: число пользователей сервиса "Моя семья" превысило 10 млн человек

Новости часа: программа на 75 специальностей развернута в центре "Профессии будущего"

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях московских строителей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 декабря

Новости часа: 115 километров дорог было построено в 2023 году в столице

Собянин рассказал о главных достижениях Москвы в строительной сфере

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городскую усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют, рассказал Сергей Собянин.

Капремонт причала "Сетунь" завершат во II квартале 2024 года. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Москвичи смогут приобрести новогодние товары на социальном маркетплейсе и этим поддержать сограждан с особенностями здоровья. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

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