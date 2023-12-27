Собянин открыл городской центр "Профессии будущего"

Сергей Собянин открыл центр "Профессии будущего" в Москве. Специалисты помогут не только найти работу, но также повысить квалификацию и приобрести новую профессию.

В центре предлагают на выбор 75 специальностей. Программы рассчитаны на срок до трех с половиной месяцев обучения. В свою очередь компании-партнеры центра получают доступ к базе данных с проверенными кандидатами.

Особое внимание в центре уделяют школьникам, которые еще только выбирают, на кого пойти учиться. Девятиклассники могут пройти комплексную профориентацию, выбрать подходящий колледж и скорректировать предстоящие весной экзамены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.