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Собянин сообщил об открытии путепровода над строящимся дублером Кутузовского проспекта

Собянин сообщил об открытии путепровода над строящимся дублером Кутузовского проспекта

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В Москве открыли путепровод над строящимся Северным дублером Кутузовского проспекта и железнодорожными путями D1. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, во время капитальной реконструкции путепровод привели в порядок и сделали в несколько раз длиннее. Теперь его протяженность – 205 метров. Путепровод между Большой Филевской улицей и Кутузовским проспектом сделает поездки быстрее и комфортнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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