Собянин: метро, МЦК и наземный транспорт столицы будут работать всю новогоднюю ночь

Сергей Собянин сообщил, что проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным. Кроме того, будут работать наиболее востребованные маршруты автобусов и трамваев.

Перекрытий участков дорог в новогоднюю ночь не планируется. При этом отмечается, что в случае ограничения входа на Красную площадь с 22:00 31 декабря будут закрыты выходы 5, 6, 7 станции метро "Охотный Ряд".

Как в эти дни будет ездить транспорт? Когда начнут прием поликлиники, МФЦ и другие официальные учреждения? И какие развлечения подготовила столица?

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