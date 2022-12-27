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Собянин: более 4 тыс площадок для зимнего досуга открыто в Москве

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Более четырех тысяч площадок для зимнего отдыха открылось в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем сайте. Катки, лыжные трассы, ледяные и снежные горки – развлечения на любой возраст и вкус доступны во всех районах столицы.

По словам мэра, в столице украсили оригинальными инсталляциями площади, улицы, набережные и парки. А на Манежной площади можно ознакомиться с марийской вышивкой, городецкой росписью, декорированием елочных шаров, созданием русских игрушек, резьбой по дереву и мезенской росписью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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