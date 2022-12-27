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Происшествия

Новости часа: проезд в общественном транспорте будет бесплатным в Москве в новогоднюю ночь

Новости часа: проезд в общественном транспорте будет бесплатным в Москве в новогоднюю ночь

Собянин: проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти 500 тысяч единиц оборудования смонтировали на последнем участке БКЛ метро. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Дело по статье об убийстве с особой жестокостью завели после расправы над семьей в Макеевке. Об этом заявил СК РФ.

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