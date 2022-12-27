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Собянин: проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

Собянин: проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

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Сергей Собянин рассказал о работе столичного метро, МЦК и наземного транспорта. Общественный транспорт будет работать в Москве всю новогоднюю ночь.

Также мэр города сообщил, что проезд в общественном транспорте станет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. По словам Сергея Собянина, такая мера позволит москвичам и гостям столицы встретить Новый год и дома, и на улицах столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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