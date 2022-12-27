Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Общество

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о зимнем досуге в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о зимнем досуге в Москве

"Интервью": Сергей Собянин рассказал о горнолыжном комплексе "Воробьевы горы"

Новости часа: власти ДНР сообщили об обстрелах Донецка 26 декабря

Собянин открыл 13-й по счету современный вокзал на Киевском направлении МЖД

Собянин открыл после реконструкции современный вокзал Переделкино

Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Собянин открыл 13-й по счету современный вокзал на Киевском направлении МЖД

Новости часа: МЦД-3 и МЦД-4 запустят в 2023 году

Собянин открыл после реконструкции современный вокзал Переделкино

Новости часа: пригородный вокзал Переделкино открыт после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более четырех тысяч мест с зимними развлечениями открыли для москвичей в столице. О городском зимнем досуге рассказал Сергей Собянин.

Минфин не планирует налоговые изменения в 2023 году, даже если будут проблемы. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов.

Снижение числа случаев гриппа и ковида вызвано меньшим числом обращений к врачам. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Читайте также
мэр МосквыгороддосугобществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика