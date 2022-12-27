Новости часа: Сергей Собянин рассказал о зимнем досуге в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более четырех тысяч мест с зимними развлечениями открыли для москвичей в столице. О городском зимнем досуге рассказал Сергей Собянин.

Минфин не планирует налоговые изменения в 2023 году, даже если будут проблемы. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов.

Снижение числа случаев гриппа и ковида вызвано меньшим числом обращений к врачам. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.