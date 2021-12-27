Собянин рассказал о проектах благоустройства Басманного и Красносельского районов

В 2022 году благоустроят улицы и парки Басманного и Красносельского районов в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин у себя в блоге.

Главная задача благоустройства – добавить комфорта местным жителям и туристам. Поэтому на некоторых улицах планируют расширить тротуары, высадить новые деревья и кустарники, также в некоторых местах появятся пешеходные зоны.



Помимо этого, на нескольких улицах станет больше лежачих полицейских. А на парковках установят зарядные станции для электромобилей. Во дворах обновят детские и спортивные площадки.

На платформе "Активный гражданин" уже прошла первая волна голосований по проектам. Участие приняли 175 тысяч жителей. Обсуждение еще продолжается.

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