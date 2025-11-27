Сергей Собянин открыл верфь для строительства инновационных электросудовё

Еще больше речного транспорта в ближайшее время появится в столице. Строить суда будут в Нагатинском затоне. Там Сергей Собянин вместе с первым зампредом правительства России Денисом Мантуровым и помощником президента Николаем Патрушевым открыл новое предприятие.

По словам мэра, там будет верфь, то есть место, где с нуля будут создавать инновационные водные трамваи по всем традициям судостроения. В год планируют выпускать около 40 бортов.

В виде макетов будущие суда показали на открытии. Именно они в последствии обновят флот электросудов по всей стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.