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27 ноября, 23:55

Новости

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о начале проектирования новой эстакады в ТиНАО

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о начале проектирования новой эстакады в ТиНАО

Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 4 декабря

Новости часа: Сергей Собянин объявил об открытии четвертого центра женского здоровья

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 ноября

Сергей Собянин объявил об открытии четвертого центра женского здоровья

Собянин и Голикова открыли крупнейший в России центр женского здоровья

Сергей Собянин объявил об открытии четвертого центра женского здоровья

Собянин и Голикова открыли крупнейший в России центр женского здоровья

Сергей Собянин объявил об открытии четвертого центра женского здоровья

Новости часа: в этом сезоне в ТиНАО реализовали пять крупных проектов благоустройства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая эстакада появится в ТиНАО в 2027 году, рассказал Сергей Собянин.

Пять проектов комплексного развития территорий в шести районах Москвы утвердили в октябре, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые маршруты автобусов, а также остановки появятся в 10 районах Москвы 30 ноября и 1 декабря, сообщает Дептранс столицы.

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