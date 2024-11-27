Новости часа: Сергей Собянин сообщил о начале проектирования новой эстакады в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая эстакада появится в ТиНАО в 2027 году, рассказал Сергей Собянин.

Пять проектов комплексного развития территорий в шести районах Москвы утвердили в октябре, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые маршруты автобусов, а также остановки появятся в 10 районах Москвы 30 ноября и 1 декабря, сообщает Дептранс столицы.