Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 ноября

Сергей Собянин открыл крупнейший в России центр женского здоровья. Он расположен в районе Марьино. Это самый населенный район столицы, где живут больше 250 тысяч человек. Центр женского здоровья на Перервинском бульваре стал четвертым в столице, работающим по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи. Новое подразделение – часть городской клинической больницы имени Филатова.

Предстоящей ночью в столице выпадет снег. Однако после этого снежный покров существенно не увеличится, сообщили в Гидрометцентре. При этом в течение дня в некоторых районах города ожидаются слабые осадки.

За отсутствие ОСАГО штрафы могут вырасти до пяти тысяч рублей. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает, что нарушителям придется платить в несколько раз больше, чем сейчас. Авторы документа считают, что нынешний небольшой штраф за езду без полиса приводит к тому, что водители вообще просто не покупают страховки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.