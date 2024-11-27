Сергей Собянин объявил об открытии четвертого центра женского здоровья

Сергей Собянин открыл крупнейший в России центр женского здоровья, расположенный в районе Марьино. Это самый населенный район столицы, где живут больше 250 тысяч человек.

Центр женского здоровья на Перервинском бульваре стал четвертым в Москве, работающим по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи. Новое подразделение ГКБ № 15 имени Филатова объединило 13 женских консультаций. Там женщины могут получить необходимые виды диагностики и лечения как для подготовки к рождению ребенка, так и для сохранения женского здоровья.

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