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27 ноября, 15:15

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Собянин и Голикова открыли крупнейший в России центр женского здоровья

Собянин и Голикова открыли крупнейший в России центр женского здоровья

Сергей Собянин объявил об открытии четвертого центра женского здоровья

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Сергей Собянин вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой открыли крупнейший в России центр женского здоровья. Он расположен в районе Марьино.

Центр женского здоровья на Перервинском бульваре стал четвертым в столице, работающим по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи. Там женщины могут получить необходимые виды диагностики и лечения как для подготовки к рождению ребенка, так и для сохранения женского здоровья.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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