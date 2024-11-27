Собянин и Голикова открыли крупнейший в России центр женского здоровья

Сергей Собянин вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой открыли крупнейший в России центр женского здоровья. Он расположен в районе Марьино.

Центр женского здоровья на Перервинском бульваре стал четвертым в столице, работающим по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи. Там женщины могут получить необходимые виды диагностики и лечения как для подготовки к рождению ребенка, так и для сохранения женского здоровья.

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