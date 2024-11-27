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27 ноября, 08:45

Новости

Сергей Собянин рассказал о том, какие территории привели в порядок в ТиНАО

Сергей Собянин рассказал о том, какие территории привели в порядок в ТиНАО

Собянин: еще 13 детских и взрослых поликлиник заработали по новому стандарту

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: Собянин утвердил проект реорганизации промзоны у станции "Полежаевская"

Новости часа: утвержден проект реорганизации части промзоны "Магистральные улицы"

Собянин: территорию бывшей промзоны у "Полежаевской" ждет реорганизация

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об открытии еще 13 обновленных поликлиник

Новости часа: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

Новости часа: еще 13 детских и взрослых поликлиник заработали по новому стандарту

Пять крупных проектов благоустройства реализовали в ТиНАО в 2024 году. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

Так, в Щербинке преобразилась набережная реки Десны, во Внукове привели в порядок парк "Ручеек", в Бекасове в парке "Сосны" облагородили пешеходные и велодорожки, заменили покрытие футбольного поля и установили уличные тренажеры. Кроме того, в деревне Зверево благоустроили дворы в жилом комплексе "Борисоглебское", а в спортивном парке "Красная Пахра" поменяли покрытие площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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