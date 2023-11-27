Новости часа: Собянин принял решение привлечь еще 10 тыс коммунальщиков для уборки снега

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для уборки снега в городе привлекут еще 10–12 тысяч работников городских служб. Об этом заявил Сергей Собянин.

Три участка на востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Более 2 тысяч человек получили ключи от новых квартир по реновации в Хорошёво-Мнёвниках, рассказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.