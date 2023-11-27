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Новости

Новости

27 ноября, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин принял решение привлечь еще 10 тыс коммунальщиков для уборки снега

Новости часа: Собянин принял решение привлечь еще 10 тыс коммунальщиков для уборки снега

Новости часа: Собянин поздравил победителей молодежного конкурса "Наследие"

Новости часа: Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Новости часа: еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Собянин досрочно открыл сквозное движение по обновленной Окской улице

Новости часа: до 12 тыс человек привлекут к уборке снега в столице

Новости часа: еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги молодежного форума "Наследие"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для уборки снега в городе привлекут еще 10–12 тысяч работников городских служб. Об этом заявил Сергей Собянин.

Три участка на востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Более 2 тысяч человек получили ключи от новых квартир по реновации в Хорошёво-Мнёвниках, рассказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

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