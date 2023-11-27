Новости часа: Собянин поздравил победителей молодежного конкурса "Наследие"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 20 тысяч человек приняли участие в VI молодежном форуме "Наследие" в Москве, сообщил Сергей Собянин.

В Дептрансе рассказали об эвакуаторах "Московского паркинга", которые помогают городским службам справляться с последствиями снегопада.

Москвичей пригласили на открытые экскурсии в ИКБ № 1, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.