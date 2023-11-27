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Новости

27 ноября, 17:30

Новости

Новости часа: Собянин поздравил победителей молодежного конкурса "Наследие"

Новости часа: Собянин поздравил победителей молодежного конкурса "Наследие"

Новости часа: Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Новости часа: еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Собянин досрочно открыл сквозное движение по обновленной Окской улице

Новости часа: до 12 тыс человек привлекут к уборке снега в столице

Новости часа: еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги молодежного форума "Наследие"

Собянин открыл дорогу – связку между Волгоградским и Рязанским проспектами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 20 тысяч человек приняли участие в VI молодежном форуме "Наследие" в Москве, сообщил Сергей Собянин.

В Дептрансе рассказали об эвакуаторах "Московского паркинга", которые помогают городским службам справляться с последствиями снегопада.

Москвичей пригласили на открытые экскурсии в ИКБ № 1, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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