Новости часа: еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин принял решение привлечь еще около 10–12 тысяч работников городских служб для уборки снега.

Более 11,5 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с начала года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На катке на ВДНХ начнут проводить зарядки с 28 ноября. Об этом сообщается на сайте выставки.