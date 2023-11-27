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Новости

Новости

27 ноября, 16:45

Новости

Новости часа: еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Собянин досрочно открыл сквозное движение по обновленной Окской улице

Новости часа: до 12 тыс человек привлекут к уборке снега в столице

Новости часа: еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги молодежного форума "Наследие"

Собянин открыл дорогу – связку между Волгоградским и Рязанским проспектами

Новости часа: новую дорогу открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами в Москве

Еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин принял решение привлечь еще около 10–12 тысяч работников городских служб для уборки снега.

Более 11,5 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с начала года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На катке на ВДНХ начнут проводить зарядки с 28 ноября. Об этом сообщается на сайте выставки.

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