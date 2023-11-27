27 ноября, 16:30Общество
Новости часа: Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уже более 100 тысяч московских школьников зарегистрировались на олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы". Об этом сообщил Сергей Собянин.
В Москве снова идет мокрый снег. Для поездок лучше выбрать общественный транспорт, рассказали в ЦОДД.
Блок начальных классов с детским садом сдали в эксплуатацию в Нагатинском Затоне. Об этом заявили в Мосгосстройнадзоре.