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Новости

27 ноября, 16:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Новости часа: Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Собянин досрочно открыл сквозное движение по обновленной Окской улице

Новости часа: до 12 тыс человек привлекут к уборке снега в столице

Новости часа: еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги молодежного форума "Наследие"

Собянин открыл дорогу – связку между Волгоградским и Рязанским проспектами

Новости часа: новую дорогу открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами в Москве

Еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: московские операторы каршеринга работают штатно в условиях снегопада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уже более 100 тысяч московских школьников зарегистрировались на олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы". Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве снова идет мокрый снег. Для поездок лучше выбрать общественный транспорт, рассказали в ЦОДД.

Блок начальных классов с детским садом сдали в эксплуатацию в Нагатинском Затоне. Об этом заявили в Мосгосстройнадзоре.

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