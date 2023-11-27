27 ноября, 15:15Город
Собянин досрочно открыл сквозное движение по обновленной Окской улице
Сергей Собянин открыл движение по соединительному участку на Окской улице от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта. Мэр Москвы отметил, что проект важный, так как улучшает транспортную доступность пяти районов столицы.
Градоначальник рассказал, что специалисты организовали сквозной проезд, отремонтировали грузовой двор над железнодорожной дорогой и оборудовали проезд, который соединил две дороги. Также мэр столицы отметил, что для проекта переустроили 1,5 километра железнодорожных путей.
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