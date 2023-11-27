Собянин досрочно открыл сквозное движение по обновленной Окской улице

Сергей Собянин открыл движение по соединительному участку на Окской улице от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта. Мэр Москвы отметил, что проект важный, так как улучшает транспортную доступность пяти районов столицы.

Градоначальник рассказал, что специалисты организовали сквозной проезд, отремонтировали грузовой двор над железнодорожной дорогой и оборудовали проезд, который соединил две дороги. Также мэр столицы отметил, что для проекта переустроили 1,5 километра железнодорожных путей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.