Новости часа: до 12 тыс человек привлекут к уборке снега в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Снег будет идти в Москве до начала декабря. В связи с этим Сергей Собянин принял решение привлечь еще сотрудников коммунальных служб. Известно, что к уборке дополнительно привлекут до 12 тысяч человек.

Социокультурный кластер появится на месте бывшей фабрики Мамонтовых в Москве. Об этом решении сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Московская компания в два раза увеличила выпуск светодиодных светильников. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.