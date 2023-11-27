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Новости

27 ноября, 15:30

Экономика

Новости часа: до 12 тыс человек привлекут к уборке снега в столице

Новости часа: до 12 тыс человек привлекут к уборке снега в столице

Новости часа: еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

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Собянин открыл дорогу – связку между Волгоградским и Рязанским проспектами

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Еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: московские операторы каршеринга работают штатно в условиях снегопада

Новости часа: Собянин рассказал о пользе для детей проекта "Музеи. Парки. Усадьбы"

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Собянин поздравил победителей молодежного конкурса "Наследие"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Снег будет идти в Москве до начала декабря. В связи с этим Сергей Собянин принял решение привлечь еще сотрудников коммунальных служб. Известно, что к уборке дополнительно привлекут до 12 тысяч человек.

Социокультурный кластер появится на месте бывшей фабрики Мамонтовых в Москве. Об этом решении сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Московская компания в два раза увеличила выпуск светодиодных светильников. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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