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Новости

27 ноября, 14:30

Общество

Новости часа: новую дорогу открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами в Москве

Новости часа: новую дорогу открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами в Москве

Еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: московские операторы каршеринга работают штатно в условиях снегопада

Новости часа: Собянин рассказал о пользе для детей проекта "Музеи. Парки. Усадьбы"

Новости часа: высота сугробов в Москве выросла до 22 сантиметров

Собянин поздравил победителей молодежного конкурса "Наследие"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как работает Московская цифровая киноплатформа

Новости часа: городские службы приступили к очистке улиц Москвы от снега

Собянин предупредил москвичей о снегопаде ночью 28 ноября

Сергей Собянин рассказал, как работает Московская цифровая киноплатформа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую дорогу открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Высота снежного покрова в Москве к концу ноября вырастет до 25 сантиметров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В МЭШ появилась возможность регистрироваться на культурные мероприятия в Москве. О новых возможностях рассказали в департаменте образования.

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