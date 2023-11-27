Новости часа: новую дорогу открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую дорогу открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Высота снежного покрова в Москве к концу ноября вырастет до 25 сантиметров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В МЭШ появилась возможность регистрироваться на культурные мероприятия в Москве. О новых возможностях рассказали в департаменте образования.