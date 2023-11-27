Новости часа: Собянин рассказал о пользе для детей проекта "Музеи. Парки. Усадьбы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 тысяч московских школьников зарегистрировались на олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы", сообщил Сергей Собянин.

По данным Гидрометцентра России, штормовое предупреждение в Москве действовало до 13:00. Пока осадки прекратились.

Жители столицы назвали "Царицыно" лучшей площадкой фестиваля "Усадьбы Москвы", пишет портал mos.ru.