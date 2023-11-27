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27 ноября, 13:15

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о пользе для детей проекта "Музеи. Парки. Усадьбы"

Новости часа: Собянин рассказал о пользе для детей проекта "Музеи. Парки. Усадьбы"

Новости часа: высота сугробов в Москве выросла до 22 сантиметров

Собянин поздравил победителей молодежного конкурса "Наследие"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как работает Московская цифровая киноплатформа

Новости часа: городские службы приступили к очистке улиц Москвы от снега

Собянин предупредил москвичей о снегопаде ночью 28 ноября

Сергей Собянин рассказал, как работает Московская цифровая киноплатформа

Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Собянин назвал самые необычные новые станции столичного метро

Собянин призвал москвичей быть внимательными из-за непогоды с вечера 26 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 тысяч московских школьников зарегистрировались на олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы", сообщил Сергей Собянин.

По данным Гидрометцентра России, штормовое предупреждение в Москве действовало до 13:00. Пока осадки прекратились.

Жители столицы назвали "Царицыно" лучшей площадкой фестиваля "Усадьбы Москвы", пишет портал mos.ru.

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