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Новости

27 ноября, 11:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как работает Московская цифровая киноплатформа

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как работает Московская цифровая киноплатформа

Новости часа: городские службы приступили к очистке улиц Москвы от снега

Собянин предупредил москвичей о снегопаде ночью 28 ноября

Сергей Собянин рассказал, как работает Московская цифровая киноплатформа

Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Собянин назвал самые необычные новые станции столичного метро

Собянин призвал москвичей быть внимательными из-за непогоды с вечера 26 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 ноября

Собянин предупредил москвичей о снегопаде ночью 27 ноября

Новости часа: ряд станций метро построили по уникальным проектам – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московской цифровой киноплатформой с момента запуска воспользовались около 400 раз. Об этом сообщил Сергей Собянин.

30 экипажей ЦОДД работают на дорогах Москвы из-за снегопада, пишет Дептранс.

Участники московских технологических конкурсов привлекли 1,5 миллиарда инвестиций, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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