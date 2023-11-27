27 ноября, 11:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как работает Московская цифровая киноплатформа
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московской цифровой киноплатформой с момента запуска воспользовались около 400 раз. Об этом сообщил Сергей Собянин.
30 экипажей ЦОДД работают на дорогах Москвы из-за снегопада, пишет Дептранс.
Участники московских технологических конкурсов привлекли 1,5 миллиарда инвестиций, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.