Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как работает Московская цифровая киноплатформа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московской цифровой киноплатформой с момента запуска воспользовались около 400 раз. Об этом сообщил Сергей Собянин.

30 экипажей ЦОДД работают на дорогах Москвы из-за снегопада, пишет Дептранс.

Участники московских технологических конкурсов привлекли 1,5 миллиарда инвестиций, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.