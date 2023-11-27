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27 ноября, 07:45

Транспорт

Собянин назвал самые необычные новые станции столичного метро

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Сергей Собянин назвал самые необычные новые станции столичного метро. Ими стали "Мичуринский проспект", "Пыхтино" и "Ольховая", об этом мэр рассказал в телеграм-канале.

Мэр столицы объяснил, почему появляются уникальные проекты в столице. Так, одна из причин связана с особенностью столичного ландшафта. Москва стоит на бугристой местности, пересеченной реками. Как отметил мэр, со всей спецификой земли столицы успешно справляются проектировщики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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