Реставрация дома архитектора Мельникова начнется в Москве в 2023 году

Реставрация дома архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке начнется в следующем году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, это здание является одним из самых необычных строений в столице. Объект представляет собой два вертикальных цилиндра разной высоты, встроенных друг в друга. Реставраторы вернут памятнику исторический облик, уберут трещины и заново покрасят фасады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

