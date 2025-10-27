Собянин: на Красной площади откроется временная выставка под открытым небом

Временная выставка под открытым небом откроется на Красной площади в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Музей "Город живых историй" будет работать с 7 по 9 ноября.

Выставку посвятят 84-й годовщине военного парада 1941 года. Ключевое место в экспозиции займут истории представителей военных династий, которые из поколения в поколение посвящают свою жизнь защите страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.