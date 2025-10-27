Форма поиска по сайту

27 октября, 17:30

Мэр Москвы

Собянин: на Красной площади откроется временная выставка под открытым небом

Собянин: еще три поликлиники открылись в Москве после реконструкции

Сергей Собянин: парковка на улицах Москвы 3 и 4 ноября будет бесплатной

Собянин: за 10 лет mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы

Собянин сообщил о сбитии 35 БПЛА за ночь на подлете к Москве

Свыше триллиона рублей выделено на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Собянин: еще один БПЛА, летевший по направлению к Москве, уничтожен

Системы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший к столице – мэр Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Временная выставка под открытым небом откроется на Красной площади в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Музей "Город живых историй" будет работать с 7 по 9 ноября.

Выставку посвятят 84-й годовщине военного парада 1941 года. Ключевое место в экспозиции займут истории представителей военных династий, которые из поколения в поколение посвящают свою жизнь защите страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыкультуравыставкигородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

