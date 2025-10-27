Собянин: за 10 лет mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы

За 10 лет работы портал mos.ru кардинально изменил представление жителей столицы о городских услугах. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, 91% москвичей активно используют городские электронные услуги и сервисы.

Портал является ядром цифровой экосистемы Москвы и предлагает более 450 услуг и сервисов. Ежечасно на портал поступает свыше 100 тысяч обращений от жителей, а всего обработано уже более 5,5 миллиарда запросов, которые рассматриваются круглосуточно без выходных.

