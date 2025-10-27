Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 10:15

Мэр Москвы

Собянин: за 10 лет mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы

Собянин: за 10 лет mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы

Собянин сообщил о сбитии 35 БПЛА за ночь на подлете к Москве

Свыше триллиона рублей выделено на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Собянин: еще один БПЛА, летевший по направлению к Москве, уничтожен

Системы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший к столице – мэр Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Собянин: направленный в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО

Собянин: новая школа на 775 мест открылась в Хорошево-Мневниках

Собянин: в Москве подведены итоги конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

За 10 лет работы портал mos.ru кардинально изменил представление жителей столицы о городских услугах. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, 91% москвичей активно используют городские электронные услуги и сервисы.

Портал является ядром цифровой экосистемы Москвы и предлагает более 450 услуг и сервисов. Ежечасно на портал поступает свыше 100 тысяч обращений от жителей, а всего обработано уже более 5,5 миллиарда запросов, которые рассматриваются круглосуточно без выходных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиигородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика