Собянин рассказал, как в столице привели в порядок 50 набережных Москвы-реки

За 13 лет в Москве благоустроили полсотни набережных, еще 85 километров – в планах, сообщил Сергей Собянин.

В рамках проекта по благоустройству пространств у Москвы-реки, который стартовал с 2011 года, столичные специалисты строят новые причалы, преображают пустующие участки в пространства для отдыха, озеленяют инфраструктуру и укрепляют берега. В ближайшие годы закончится благоустройство Карамышевской и Шелепихинской набережных.

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