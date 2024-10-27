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27 октября, 13:15

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Собянин рассказал, как в столице привели в порядок 50 набережных Москвы-реки

Собянин рассказал, как в столице привели в порядок 50 набережных Москвы-реки

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Собянин заявил, что Москва полностью обеспечивает себя молоком, хоебом и мясом

За 13 лет в Москве благоустроили полсотни набережных, еще 85 километров – в планах, сообщил Сергей Собянин.

В рамках проекта по благоустройству пространств у Москвы-реки, который стартовал с 2011 года, столичные специалисты строят новые причалы, преображают пустующие участки в пространства для отдыха, озеленяют инфраструктуру и укрепляют берега. В ближайшие годы закончится благоустройство Карамышевской и Шелепихинской набережных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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