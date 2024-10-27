Собянин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с их профессиональным праздником. Он отмечается 27 октября.



Мэр в своем обращении отметил рост объемов перевозок в столице. По его словам, это удалось благодаря ежедневной и четкой работе водителей, механиков, ремонтников, инженерно-технических специалистов и руководителей автотранспортных предприятий. О том, какие задачи стоят перед ними, – в эфире телеканала Москва 24.

