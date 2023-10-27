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27 октября, 20:00

Транспорт

Сергей Собянин: машинист БКЛ Павел Ткач стал лучшим в России

Сергей Собянин: машинист БКЛ Павел Ткач стал лучшим в России

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Машинист Большой кольцевой линии стал лучшим в России. Как рассказал Сергей Собянин, Павел Ткач занял первое место на федеральном конкурсе профмастерства, который состоялся впервые в России.

Павел Ткач пришел работать в электродепо "Сокол" 10 лет назад, за это время управлял самыми разными типами составов. На данный момент лучший машинист России возит пассажиров на современных поездах "Москва-2020". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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