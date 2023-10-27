Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Стал известен полный маршрут будущей Троицкой линии метро. Как рассказал Сергей Собянин, утвержден заключительный отрезок линии – от станции "Кедровая" до самого Троицка. Также стало известно, что первый участок Троицкой линии метро введут в 2024 году. Всего на линии будет 17 станций.

Этот участок длиной чуть менее шести километров пройдет вдоль Калужского шоссе и дальше до Октябрьского проспекта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.