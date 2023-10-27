Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные

Непогода сохранится в столице в выходные дни, 28 и 29 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, синоптики прогнозируют снег, переходящий в дождь. Кроме того, из-за колебания температуры возможны гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

Мэр подчеркнул, что городские службы в условиях непогоды работают в режиме повышенной готовности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.