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27 октября, 17:15

Общество

Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные

Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные

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Непогода сохранится в столице в выходные дни, 28 и 29 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, синоптики прогнозируют снег, переходящий в дождь. Кроме того, из-за колебания температуры возможны гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

Мэр подчеркнул, что городские службы в условиях непогоды работают в режиме повышенной готовности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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